Как выучить изложение за 5 минут
Русский язык
Как выучить изложение за 5 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пуке написать первые буквы и юли первые слова каждого предложения
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