Выполни необходимые измерения ,запиши выражения для нахождения периметра и вычисли его значения РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ!!! Это четырёхугольники!!! 1.сторона с левой ширина 3 см 2.сторона справой ширина 2 см 3.сверху длина 4 см 4...

Математика
Выполни необходимые измерения ,запиши выражения для нахождения периметра и вычисли его значения РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ!!! Это четырёхугольники!!! 1.сторона с левой ширина 3 см 2.сторона справой ширина 2 см 3.сверху длина 4 см 4.снизу длина 7 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну периметр это 3 + 2 + 4 + 7 = 16
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