Выполни необходимые измерения ,запиши выражения для нахождения периметра и вычисли его значения РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ!!! Это четырёхугольники!!! 1.сторона с левой ширина 3 см 2.сторона справой ширина 2 см 3.сверху длина 4 см 4...

Математика

Выполни необходимые измерения ,запиши выражения для нахождения периметра и вычисли его значения РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ!!! Это четырёхугольники!!! 1.сторона с левой ширина 3 см 2.сторона справой ширина 2 см 3.сверху длина 4 см 4.снизу длина 7 см

Автор: Гость