lt;C+lt;A=180 lt;C-lt;A=80 lt;C-?
Геометрия
lt;C+lt;A=180 lt;C-lt;A=80 lt;C-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130+50=180; 130-50=80;
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