В кубе с ребром 3см. проделали три сквозных квадратных отверстия со стороной 1см. н??йдите объём оставшейся части
Математика
В кубе с ребром 3см. проделали три сквозных квадратных отверстия со стороной 1см. н??йдите объём оставшейся части
Ответ(ы):
Гость:
Не достаточно условия задачи. Если отверстия сделаны по середине в каждой гране, то остаточный объем 20 куб.см. Если в одной гране куба, то 18.
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