В куске112 метров материи.из 11/16 куска сшили детские костюмы.Сколько метров материи осталось?
Математика
В куске112 метров материи.из 11/16 куска сшили детские костюмы.Сколько метров материи осталось?
Ответ(ы):
Гость:
112/16*11=83.875 112-83.875=28.125
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