В магазин привезли 240 кг моркови что составило четвертую часть всех привезенных о??ощей Сколько всего овощей привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 240 кг моркови что составило четвертую часть всех привезенных о??ощей Сколько всего овощей привезли в магазин?
Ответ(ы):
Гость:
240X4=960 не благадари
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Помогите решить примеры:а)67,4+49,63-4,63-2,4;б)18,34+31,66-18,5-1,5;в)41,57-11,5-0,07+60г)65,98+55,77+35,23
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