В магазин привезли 240 кг моркови что составило четвертую часть всех привезенных о??ощей Сколько всего овощей привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 240 кг моркови что составило четвертую часть всех привезенных о??ощей Сколько всего овощей привезли в магазин?

Автор: Гость