В магазин привезли 240 кг моркови что составило четвертую часть всех привезенных о??ощей Сколько всего овощей привезли в магазин?

Математика
В магазин привезли 240 кг моркови что составило четвертую часть всех привезенных о??ощей Сколько всего овощей привезли в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240X4=960 не благадари
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