В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за три дня . в первый день было ??родано 40% овощей, во второй 58% остатка. Опредилите массу овощей проданьх за третий день
Математика
В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за три дня . в первый день было ??родано 40% овощей, во второй 58% остатка. Опредилите массу овощей проданьх за третий день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день: 700кг*0,4=280кг За второй и третий вместе: 700кг-280кг=420кг За второй день: 420кг*0,58=243,6кг За третий день: 420кг-243,6кг=176,4кг Ответ:176,4кг
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