В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за три дня . в первый день было ??родано 40% овощей, во второй 58% остатка. Опредилите массу овощей проданьх за третий день

Математика

В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за три дня . в первый день было ??родано 40% овощей, во второй 58% остатка. Опредилите массу овощей проданьх за третий день

Автор: Гость