В магазине книга стоит 900. Сколько будет стоить книга после двойного снижения цены на 10%?
Алгебра
В магазине книга стоит 900. Сколько будет стоить книга после двойного снижения цены на 10%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+10=20(%)-снизилась 900-(900*0,2)=900-180=720(р)
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