В магазине продали 12 мужских костюмов, после чего в магазине осталось на 3 костюма больше, чем продали. Сколько костюмов было в магазине первоначально? Запишите только ответ. Булочка и стакан молока вместе стоят 12 рублей, а ...

Математика

В магазине продали 12 мужских костюмов, после чего в магазине осталось на 3 костюма больше, чем продали. Сколько костюмов было в магазине первоначально? Запишите только ответ. Булочка и стакан молока вместе стоят 12 рублей, а две булочки и стакан молока стоят 17 рублей. Найди цену булочки и цену молока. Запишите только ответ.

Автор: Гость