В магазине продали 12 мужских костюмов, после чего в магазине осталось на 3 костюма больше, чем продали. Сколько костюмов было в магазине первоначально? Запишите только ответ. Булочка и стакан молока вместе стоят 12 рублей, а ...

Математика
В магазине продали 12 мужских костюмов, после чего в магазине осталось на 3 костюма больше, чем продали. Сколько костюмов было в магазине первоначально? Запишите только ответ. Булочка и стакан молока вместе стоят 12 рублей, а две булочки и стакан молока стоят 17 рублей. Найди цену булочки и цену молока. Запишите только ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12+3=15  !2+15=27кост      17-12=5 булочка 12-5=7 молоко 5*2+7=17
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