В магазине продали 12 мужских костюмов, после чего в магазине осталось на 3 костюма больше, чем продали. Сколько костюмов было в магазине первоначально? Запишите только ответ. Булочка и стакан молока вместе стоят 12 рублей, а ...
Математика
В магазине продали 12 мужских костюмов, после чего в магазине осталось на 3 костюма больше, чем продали. Сколько костюмов было в магазине первоначально? Запишите только ответ. Булочка и стакан молока вместе стоят 12 рублей, а две булочки и стакан молока стоят 17 рублей. Найди цену булочки и цену молока. Запишите только ответ.
Ответ(ы):
Гость:
12+3=15 !2+15=27кост 17-12=5 булочка 12-5=7 молоко 5*2+7=17
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