В магазине продали 7кг слив, а мандаринов 63кг больше. Во сколько раз больше продали мандаринов, чем слив
Беларуская мова
В магазине продали 7кг слив, а мандаринов 63кг больше. Во сколько раз больше продали мандаринов, чем слив
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 56 раз больше продали мандарин чем слив
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