В магазине продали 7кг слив, а мандаринов 63кг больше. Во сколько раз больше продали мандаринов, чем слив

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В магазине продали 7кг слив, а мандаринов 63кг больше. Во сколько раз больше продали мандаринов, чем слив

Автор: Гость