В магазине продали за день 52кг мандаринов,яблок на 4 кг меньше чем мандаринов а лимонов в 6 раз меньше чем яблок .сколько всего килограмм фруктов продали в магазине за день.
Математика
В магазине продали за день 52кг мандаринов,яблок на 4 кг меньше чем мандаринов а лимонов в 6 раз меньше чем яблок .сколько всего килограмм фруктов продали в магазине за день.
Ответ(ы):
Гость:
52-4=48 48:6=8 52+48+8=108кг
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