В магазине продали за день 52кг мандаринов,яблок на 4 кг меньше чем мандаринов а лимонов в 6 раз меньше чем яблок .сколько всего килограмм фруктов продали в магазине за день.

Математика

В магазине продали за день 52кг мандаринов,яблок на 4 кг меньше чем мандаринов а лимонов в 6 раз меньше чем яблок .сколько всего килограмм фруктов продали в магазине за день.

Автор: Гость