Рассказ о не знаейке
Литература
Рассказ о не знаейке
Ответ(ы):
Гость:
Я расскажу одну историю о Незнайке! Он такой непоседа! Незнайка мне запомнился тем, что он ни когда не сидит на месте и попадает в разные приключения! Он весёлый... И что нибудь дальше в таком духе!)
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