Главная тема сказки "Дикий помещик" (о чем?) и главная мысль (зачем?)
Литература
Главная тема сказки "Дикий помещик" (о чем?) и главная мысль (зачем?)
Ответ(ы):
Гость:
О помещике,который в какой то мере сошёл с ума,парестал следить за собой,использовать правила личной гигиены
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