В два сосуда с зеленым раствором медного купароса поместили: в первый-медную плас??инку, во второй-цинковую. В каком сосуде цвет раствора постепенно падает? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующей...
Химия
В два сосуда с зеленым раствором медного купароса поместили: в первый-медную плас??инку, во второй-цинковую. В каком сосуде цвет раствора постепенно падает? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующей реакции.
Ответ(ы):
Гость:
Будет меняться во втором, потому как медь будет восстанавливаться, вытеснять цинк в раствор. Реакция: Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu↓
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