В два сосуда с зеленым раствором медного купароса поместили: в первый-медную плас??инку, во второй-цинковую. В каком сосуде цвет раствора постепенно падает? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующей...

Химия

В два сосуда с зеленым раствором медного купароса поместили: в первый-медную плас??инку, во второй-цинковую. В каком сосуде цвет раствора постепенно падает? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соответствующей реакции.

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