Сообщение про водоемы

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Сообщение про водоемы
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Ответ(ы):
Гость:
Водоём — постоянное или временное скопление стоячей или со сниженным стоком воды в естественных или искусственных впадинах (озёра, водохранилища, пруды и т. д.). В широком смысле, также — обозначение морей и океанов. Изучением водоёмов занимается наука гидрология. Водоёмы могут быть постоянными и временными, возникающими лишь в многоводные периоды года. К таким водоёмам относятстарицы и лужи, возникающие весной при разливах крупных рек, а также пересыхающие реки и ручьи. К искусственным водоёмам относятся водохранилища, пруды, запруды, бассейны.
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