Здравствуйте, я Ульяна помогите мне по математике сделать номер 751, 752 это уравнения.
Математика
Здравствуйте, я Ульяна помогите мне по математике сделать номер 751, 752 это уравнения.
Ответ(ы):
Гость:
Что ты совсем по какому учебнику
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