Помогите сочинение короткое . про бабочку.

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Помогите сочинение короткое . про бабочку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кто такая бабочка? Бабочка - это насекомое с крыльями. Бабочка умеет летать, у неё свой цикл развития... Это живой организм с короткой жизнью. Вроде, такая не красивая и для кого-то мерзкая гусеница превращается в такую красивую бабочку. Как же это так? Ведь природа творит чудеса, создавая разные живые организмы...
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