Помогите сочинение короткое . про бабочку.

Гость: Гость:

Кто такая бабочка? Бабочка - это насекомое с крыльями. Бабочка умеет летать, у неё свой цикл развития... Это живой организм с короткой жизнью. Вроде, такая не красивая и для кого-то мерзкая гусеница превращается в такую красивую бабочку. Как же это так? Ведь природа творит чудеса, создавая разные живые организмы...