Чему равно сопротивление никелевой проволки с площадью поперечного сечение 2мм2,длиной 8 м?если наконцах проволоки напряжение 3,2В,то какой силы ток пройдет по нему
Физика
Чему равно сопротивление никелевой проволки с площадью поперечного сечение 2мм2,длиной 8 м?если наконцах проволоки напряжение 3,2В,то какой силы ток пройдет по нему
Ответ(ы):
Гость:
R=(ρ*l)/S=(0.087*8)/2=0.348(Ом) I=U/R=3.2/0.348(А)
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