Чему равно сопротивление никелевой проволки с площадью поперечного сечение 2мм2,длиной 8 м?если наконцах проволоки напряжение 3,2В,то какой силы ток пройдет по нему

Физика

Чему равно сопротивление никелевой проволки с площадью поперечного сечение 2мм2,длиной 8 м?если наконцах проволоки напряжение 3,2В,то какой силы ток пройдет по нему

Автор: Гость