В одном бидоне было 3 литра молока,а в другом - 3 кг молока. Сколько молока в двух бидонах? Можно ли решить данную задачу? Почему?

Математика

В одном бидоне было 3 литра молока,а в другом - 3 кг молока. Сколько молока в двух бидонах? Можно ли решить данную задачу? Почему?

Автор: Гость