В одном бидоне было 3 литра молока,а в другом - 3 кг молока. Сколько молока в двух бидонах? Можно ли решить данную задачу? Почему?

Математика
В одном бидоне было 3 литра молока,а в другом - 3 кг молока. Сколько молока в двух бидонах? Можно ли решить данную задачу? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Данную нам задачу можно решить зная плотность молока весит примерно немножко больше килограмма (на 27 граммов больше),короче в бидонах молока приблезительно одинаково.  
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