В магазине за один день продали 2332 пакета сливок, кефира - в 3 раза больше,чем сливо??,а молока столько ,сколько сливок и кефира вместе.Сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день?

Математика

В магазине за один день продали 2332 пакета сливок, кефира - в 3 раза больше,чем сливо??,а молока столько ,сколько сливок и кефира вместе.Сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день?

Автор: Гость