В магазине за один день продали 2332 пакета сливок, кефира - в 3 раза больше,чем сливо??,а молока столько ,сколько сливок и кефира вместе.Сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день?

Математика
В магазине за один день продали 2332 пакета сливок, кефира - в 3 раза больше,чем сливо??,а молока столько ,сколько сливок и кефира вместе.Сколько пакетов молочной продукции продали в магазине за день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2332 * 3 = 6996 пакетов кефира было продано 2) 2332 + 6996 = 9328 пакетов было продано молока 3) 2332 + 6996 + 9328 = 18656 пакетов  Ответ: всего было продано 18656 пакетов молочной продукции
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