В машину могут сесть 5 человек .сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 челове??? 45 человек? 20человек?
Математика
В машину могут сесть 5 человек .сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 челове??? 45 человек? 20человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 машин для 35 9 машин для 45 4 машины для 20 человек
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