В машину могут сесть 5 человек .сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 челове??? 45 человек? 20человек?

Математика

В машину могут сесть 5 человек .сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 челове??? 45 человек? 20человек?

Автор: Гость