В машину могут сесть 5 человек .сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 челове??? 45 человек? 20человек?

Математика
В машину могут сесть 5 человек .сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 челове??? 45 человек? 20человек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 машин для 35       9 машин для 45            4 машины для 20 человек
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