В мастерской было два куска материи длиной 96 м и 84 м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на три плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого ку
Математика
В мастерской было два куска материи длиной 96 м и 84 м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на три плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого ку
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