В мастерской было два куска материи длиной 96 м и 84 м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на три плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого ку

Математика

В мастерской было два куска материи длиной 96 м и 84 м. Из них сшили плащи. Из второго куска получили на три плаща меньше, чем из первого куска. Сколько всего плащей сшито из каждого ку

Автор: Гость