В мастерской изготовили 24 кобыза,а домбр на 16 больше .сколька всего музыкальных инструментов изготовили в мастерской?

Математика

В мастерской изготовили 24 кобыза,а домбр на 16 больше .сколька всего музыкальных инструментов изготовили в мастерской?

Автор: Гость