В математическом классе количество участников олимпиады по математике составляет 30% от числа мальчиков в классе или 6% от числа девочек. Сколько процентов учеников математического класса участвовали в олимпиаде?

Гость: Гость:

Обозначим за x количество мальчиков в классе, а за y количество девочек. Тогда, по условию задачи, 0,30x=0,06y, 30x=6y, 5x=y. То есть, девочек в классе в 5 раз больше, чем мальчиков. Следовательно, в классе всего 6x учеников, а в олимпиаде принимало участие 0,30x учеников. То есть, в олимпиаде участвовали (0,30x/6x)*100%=5%.