В математическом тесте школьникам предлагалось 30 задач. За каждый верный ответ начислялось 7 баллов, а за каждый неверный — снималось 3 балла. Костя получил 110. Сколько из его 30 ответов оказались ошибочными?

Математика

В математическом тесте школьникам предлагалось 30 задач. За каждый верный ответ начислялось 7 баллов, а за каждый неверный — снималось 3 балла. Костя получил 110. Сколько из его 30 ответов оказались ошибочными?

Автор: Гость