В математическом тесте школьникам предлагалось 30 задач. За каждый верный ответ начислялось 7 баллов, а за каждый неверный — снималось 3 балла. Костя получил 110. Сколько из его 30 ответов оказались ошибочными?
Математика
В математическом тесте школьникам предлагалось 30 задач. За каждый верный ответ начислялось 7 баллов, а за каждый неверный — снималось 3 балла. Костя получил 110. Сколько из его 30 ответов оказались ошибочными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х правильных ответов, 30-х неправильных 7х-3*(30-х)=110 7х-90+3х=110 10х=200 х=20 правильных ответов, 10 неправильных
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