В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторых и 4 третьих блюда.Сколько различных вариантов обеда,состоящего из первого, второго и третьего блюда, можно поставить?

Математика
В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторых и 4 третьих блюда.Сколько различных вариантов обеда,состоящего из первого, второго и третьего блюда, можно поставить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение-2*6*4=48 Ответ:48 различных вариантов обеда
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