В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторых и 4 третьих блюда.Сколько различных вариантов обеда,состоящего из первого, второго и третьего блюда, можно поставить?

Математика

В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторых и 4 третьих блюда.Сколько различных вариантов обеда,состоящего из первого, второго и третьего блюда, можно поставить?

Автор: Гость