В музее 280 картин . Из них пейзажей в 3 раза больше, чем натюрмортов, А портретов сто??ько, сколько пейзажей и натюрмортов вместе. Определите число картин каждого вида.

Математика
В музее 280 картин . Из них пейзажей в 3 раза больше, чем натюрмортов, А портретов сто??ько, сколько пейзажей и натюрмортов вместе. Определите число картин каждого вида.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Портреты составляют ровно половину всех картин - 140, столько же картин 140 - это пейзажи и натюрморты.  Так как пейзажей в три раза больше чем натюрмортов 140 делим на 4 части получаем 35 натюрмортов. 35 умножаем на 3 = 105 пейзажей Ответ: всего 280 картин, из них 140 портретов, 105 пейзажей и 35 натюрмортов 
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