В музее надо сделать витрину для мелких экспонатов. Стекло для витрины уже есть- э??о квадрат площадью 64 кв.дм. Осталось сделать ящик для экспонатов,крышкой которого будет это стекло. Какие размеры должны быть у этого ящика, е...

Математика

В музее надо сделать витрину для мелких экспонатов. Стекло для витрины уже есть- э??о квадрат площадью 64 кв.дм. Осталось сделать ящик для экспонатов,крышкой которого будет это стекло. Какие размеры должны быть у этого ящика, если обьём должен быть равен 128 куб. дм?

Автор: Гость