В музее надо сделать витрину для мелких экспонатов. Стекло для витрины уже есть- э??о квадрат площадью 64 кв.дм. Осталось сделать ящик для экспонатов,крышкой которого будет это стекло. Какие размеры должны быть у этого ящика, е...
Математика
В музее надо сделать витрину для мелких экспонатов. Стекло для витрины уже есть- э??о квадрат площадью 64 кв.дм. Осталось сделать ящик для экспонатов,крышкой которого будет это стекло. Какие размеры должны быть у этого ящика, если обьём должен быть равен 128 куб. дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√64 = 8 дм - сторона квадратного стекла, а также ширина, и длина витрины. 128 : (2* 8) = 2 - высота витрины. Ответ : 8 дм; 8 дм; 2 дм.
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