В начале года число абонентов телефонной компании «Юг» составляло 300 тыс. человек, а в конце года их стало 345 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании? пом...
Математика
В начале года число абонентов телефонной компании «Юг» составляло 300 тыс. человек, а в конце года их стало 345 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании? помогите решить пожалуйста!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале года-300.000 )На ? больше В конце года-345.000 345.000-300.000=45(%)-на столько больше. Ответ: на 45 % больше в конце года чем в начале.
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