В на­ча­ле года число або­нен­тов те­ле­фон­ной ком­па­нии «Юг» со­став­ля­ло 300 тыс. че­ло­век, а в конце года их стало 345 тыс. че­ло­век. На сколь­ко про­цен­тов уве­ли­чи­лось за год число або­нен­тов этой ком­па­нии? пом...

Математика
В на­ча­ле года число або­нен­тов те­ле­фон­ной ком­па­нии «Юг» со­став­ля­ло 300 тыс. че­ло­век, а в конце года их стало 345 тыс. че­ло­век. На сколь­ко про­цен­тов уве­ли­чи­лось за год число або­нен­тов этой ком­па­нии? помогите решить пожалуйста!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале года-300.000 )На ? больше В конце года-345.000 345.000-300.000=45(%)-на столько больше. Ответ: на 45 % больше в конце года чем в начале.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Одно издательство выпустило к новому учебному году 98 тысяч экземпляров учебников для 4 и 5 классов. На сколько ...
Ответить
Английский язык
Read the dialogue and circle the true statements after it
Ответить
Физика
По поверхности воды в озере волна распроспростроняется со скоростью 6м/с.каковы п??риод и частота колебаний бакена,если длина волны 3м? срочно надо
Ответить
Английский язык
Перивод этого текста нужен пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
Почему черное море называют российской здравицей
Ответить