В начале игры на шахматной доске было 32 фигуры. К некоторому моменту времени с дос??и сняли 9 белых и 12 чёрных фигур. Сколько фигур осталось на доске? Решите задачу разными способами.

Математика

В начале игры на шахматной доске было 32 фигуры. К некоторому моменту времени с дос??и сняли 9 белых и 12 чёрных фигур. Сколько фигур осталось на доске? Решите задачу разными способами.

Автор: Гость