В начале игры на шахматной доске было 32 фигуры. К некоторому моменту времени с дос??и сняли 9 белых и 12 чёрных фигур. Сколько фигур осталось на доске? Решите задачу разными способами.

Математика
В начале игры на шахматной доске было 32 фигуры. К некоторому моменту времени с дос??и сняли 9 белых и 12 чёрных фигур. Сколько фигур осталось на доске? Решите задачу разными способами.
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Гость:
32 - (9+12) = 11 Ответ:Осталось 11 фигур
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