В нашем доме 5 этажей. Высота каждого этажа 3м. У дома растет береза, вершина которо?? достает до крыши дома. Узнай высоту березы.
Математика
В нашем доме 5 этажей. Высота каждого этажа 3м. У дома растет береза, вершина которо?? достает до крыши дома. Узнай высоту березы.
Ответ(ы):
Гость:
5 умножить на 3 равно 15 метров высота березы
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