В нашем доме 5 этажей. Высота каждого этажа 3м. У дома растет береза, вершина которо?? достает до крыши дома. Узнай высоту березы.

Математика

В нашем доме 5 этажей. Высота каждого этажа 3м. У дома растет береза, вершина которо?? достает до крыши дома. Узнай высоту березы.

Автор: Гость