В нашем хозяйстве 20 птиц. Четвёртую часть их составляют утки. Кур на 7 больше. чем у??ок. Остальные птицы гуси. Придумай и запиши вопрос к задачи так чтобы она решалась тремя действиями. Придумай и запиши 2 вопрорс что0бы зад...
Математика
В нашем хозяйстве 20 птиц. Четвёртую часть их составляют утки. Кур на 7 больше. чем у??ок. Остальные птицы гуси. Придумай и запиши вопрос к задачи так чтобы она решалась тремя действиями. Придумай и запиши 2 вопрорс что0бы задача решалась 4 действиями. прошу помогите!! Дам 55 б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)чтоб она решалась 3 действиями Сколько гусей ? 2)чтоб она решалась в 4 действия Во сколько раз уток меньше, чемКур
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
1) Расскажите, как найти неизвестный множитель; неизвестное делимое; неизвестный делитель. 2) Найдите неизвестный компонент действия: а) 42*х=546; ...