В нашем хозяйстве 20 птиц. Четвёртую часть их составляют утки. Кур на 7 больше. чем у??ок. Остальные птицы гуси. Придумай и запиши вопрос к задачи так чтобы она решалась тремя действиями. Придумай и запиши 2 вопрорс что0бы зад...

Математика

В нашем хозяйстве 20 птиц. Четвёртую часть их составляют утки. Кур на 7 больше. чем у??ок. Остальные птицы гуси. Придумай и запиши вопрос к задачи так чтобы она решалась тремя действиями. Придумай и запиши 2 вопрорс что0бы задача решалась 4 действиями. прошу помогите!! Дам 55 б.

Автор: Гость