В нашем хозяйстве 20 птиц. Четвёртую часть их составляют утки. Кур на 7 больше. чем у??ок. Остальные птицы гуси. Придумай и запиши вопрос к задачи так чтобы она решалась тремя действиями. Придумай и запиши 2 вопрорс что0бы зад...

Математика
В нашем хозяйстве 20 птиц. Четвёртую часть их составляют утки. Кур на 7 больше. чем у??ок. Остальные птицы гуси. Придумай и запиши вопрос к задачи так чтобы она решалась тремя действиями. Придумай и запиши 2 вопрорс что0бы задача решалась 4 действиями. прошу помогите!! Дам 55 б.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)чтоб она решалась 3 действиями Сколько гусей ? 2)чтоб она решалась в 4 действия Во сколько раз уток меньше, чемКур
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово к слову ряды
Ответить
Математика
Какой ответ будет,помоги пожалуйста?
Ответить
Русский язык
Приворотить стол в целую комнату и добавь несколько букв
Ответить
Математика
1) Расскажите, как найти неизвестный множитель; неизвестное делимое; неизвестный делитель. 2) Найдите неизвестный компонент действия: а) 42*х=546; ...
Ответить
Математика
Делитель 130,делимое в 3 раза больше какое частное?
Ответить