В некоторый момент времени часы показывают на 2 минуты меньше, хотя и идут быстрее, чем нужно.Если бы они показывали на 3 минуты меньше, но уходили бы в сутки на полминуты больше, чем уходят, то верное время они показали бы на ...

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Задача достаточно сложная и объяснить ее тоже тяжело, но я попытаюсь. Пусть Vx (мин/сут) - скорость с которой идут часы, V (мин/сут) - скорость с которой бы шли часы, если бы правильно показывали время (V=1440мин/сут) , T1,T2(сут) - время, через которое покажут правильное время спешащие часы в первом и во втором случае (измеряется в сутках) , X(мин) - искомая разница. Согласно условию, составим систему из 4 уравнений Vx*T1=V*T1+2 (Vx+0,5)*T2=V*T2+3 T1-T2=1 X=Vx-V Зная, что V=1440, получим Vx*T1=1440*T1+2 (Vx+0,5)*T2=1440*T2+3 T1-T2=1 X=Vx-1440 Деля первое уравнение на T1, а второе и третье на T2, получим T1=2/(Vx-1440) T2=3/(Vx+0,5-1440) T1/T2-1=1/T2 X=Vx-1440 Заменяя Vx-1440 на X и подставляя первое и второе уравнение в третье, получим {2*(X+0,5)}/X=3+X+0,5 или X^2+1,5X-1=0 Решения этого уравнения 0,5 и (-2), т. к. нас интересуют положительные ответы, то выбираем 0,5. Ответ на 0,5 минуты.