В некоторыми цифрами два знака действия и скобки так, что бы полученное выражение имело значение 1) 0; 2) 100. ДВА действия И СКОБКИ! Для третьего класса
Математика
В некоторыми цифрами два знака действия и скобки так, что бы полученное выражение имело значение 1) 0; 2) 100. ДВА действия И СКОБКИ! Для третьего класса
Ответ(ы):
Гость:
(17-17)*2=0 4*(5*5)=100
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