В некоторыми цифрами два знака действия и скобки так, что бы полученное выражение имело значение 1) 0; 2) 100. ДВА действия И СКОБКИ! Для третьего класса

Математика

В некоторыми цифрами два знака действия и скобки так, что бы полученное выражение имело значение 1) 0; 2) 100. ДВА действия И СКОБКИ! Для третьего класса

Автор: Гость