В новом студенческой общежитее 20 трёхкомнатных квартир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатных сколько сдудентов в общежитии если у каждой из них одельная комната?

Математика

В новом студенческой общежитее 20 трёхкомнатных квартир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатных сколько сдудентов в общежитии если у каждой из них одельная комната?

Автор: Гость