В новом студенческой общежитее 20 трёхкомнатных квартир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатных сколько сдудентов в общежитии если у каждой из них одельная комната?
Математика
В новом студенческой общежитее 20 трёхкомнатных квартир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатных сколько сдудентов в общежитии если у каждой из них одельная комната?
Ответ(ы):
Гость:
3*20+4*40=60+160=220комнат, а значит и сколько же студентов Ответ: 220 студентов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Диаметр окружности равен 8 см. найдите площадь круга, ограниченого этой окружност??ю (п=3,14). 1)200,96см2 2)50,24см2 3)100,48см2 4)150,72с...