В новом студенческой общежитее 20 трёхкомнатных квартир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатных сколько сдудентов в общежитии если у каждой из них одельная комната?

Математика
В новом студенческой общежитее 20 трёхкомнатных квартир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатных сколько сдудентов в общежитии если у каждой из них одельная комната?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*20+4*40=60+160=220комнат,  а значит и сколько же студентов Ответ: 220 студентов
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