В одной коробке 30 шариков ,а во второй -15 Все шарики разложили в 5 пачек поровну. Сколько шариков в каждой пачке с условием и решением ПОМОГИТЕ СРОЧно
Математика
В одной коробке 30 шариков ,а во второй -15 Все шарики разложили в 5 пачек поровну. Сколько шариков в каждой пачке с условием и решением ПОМОГИТЕ СРОЧно
Ответ(ы):
Гость:
1 коробка - 30 ш разложили по 5 ш 2 коробка - 15 ш / Пачек - 5 шт 1) 30 + 15 = 45 шариков вместе 2) 45 : 5 = 9 шариков в каждую из пяти пачек
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