В одной коробке 30 шариков ,а во второй -15 Все шарики разложили в 5 пачек поровну. Сколько шариков в каждой пачке с условием и решением ПОМОГИТЕ СРОЧно

Математика

В одной коробке 30 шариков ,а во второй -15 Все шарики разложили в 5 пачек поровну. Сколько шариков в каждой пачке с условием и решением ПОМОГИТЕ СРОЧно

Автор: Гость