В одной коробке 30 шариков ,а во второй -15 Все шарики разложили в 5 пачек поровну. Сколько шариков в каждой пачке с условием и решением ПОМОГИТЕ СРОЧно

Математика
В одной коробке 30 шариков ,а во второй -15 Все шарики разложили в 5 пачек поровну. Сколько шариков в каждой пачке с условием и решением ПОМОГИТЕ СРОЧно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 коробка - 30 ш                                  разложили по 5 ш  2 коробка - 15 ш / Пачек  - 5 шт 1) 30 + 15 = 45 шариков вместе 2) 45 : 5 = 9 шариков в каждую из пяти пачек
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