Помогите пожалуйста. если что-то не понятно пишите
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Помогите пожалуйста. если что-то не понятно пишите
Ответ(ы):
Гость:
1 Беспричинное расстройство 2 Бескрылая птица 3 Бескровная молитва 4 Бесхозяйственное отношение 5 Бесталанный артист 6 Бесцельные усилия 7 бесконечный спор 8 Бессвязная речь 9 Бесцветный лак 10 Бесшумный пылесос 11 Бесчувственный человек
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