Помогите пожалуйста. если что-то не понятно пишите

Русский язык
Помогите пожалуйста. если что-то не понятно пишите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 Беспричинное расстройство 2 Бескрылая птица 3 Бескровная молитва 4 Бесхозяйственное отношение 5 Бесталанный артист 6 Бесцельные усилия 7 бесконечный спор 8 Бессвязная речь  9 Бесцветный лак 10 Бесшумный пылесос 11 Бесчувственный человек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как ты понимаешь значение выражения Львиная доля Запиши свое объяснение
Ответить
Математика
Прочитай выражения по таблицам и найти их значения
Ответить
Математика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! читатель прочитал в первый день 20 процентов всей книги и 8 стран??ц, во второй день 40 процентов оставшихся страниц и 8 страниц...
Ответить
Математика
Запиши двузначные числа ,при делении единиц которых на 3 применяется равенство 6:3=2
Ответить
История
В чём, на ваш взгляд, была необходимость воссоединения Украины с Россией в 17 веке??
Ответить