Запиши число,состоящее из 92 десятков и 4 единиц,цифрам? Выбери нужный знак,чтобы высказывание было верным: 233-103__133. _1)больше;2)=;3)меньше. Сравни,не вычисляя,4*7 и 7*3+7.Укажи верный вариант ответа.:1)4*7__7*3+7 2)4*7 = ...
Математика
Запиши число,состоящее из 92 десятков и 4 единиц,цифрам? Выбери нужный знак,чтобы высказывание было верным: 233-103__133. _1)больше;2)=;3)меньше. Сравни,не вычисляя,4*7 и 7*3+7.Укажи верный вариант ответа.:1)4*7__7*3+7 2)4*7 = 7*3+7 3)4*7 __7*3+7 4)сравнить,не вычисляя,нельзя. Найди значение суммы 900+40+3.? Найди корень уравнений 5*х=40? Найди значение выражения 24* 2-40:5+7? Вырази 806 см дециметрах и сантиметрах? Вставь пропущенные знаки действий,чтобы равенство было верным... 56:8=(8__8__8)__8 ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 924 2) 233-103=130 <133 3) 4*7= 7*3 +7 4) 943 5) x = 40:5= 8 6) 48+8+7 = 63 7) 806 см = 80 дм 6 см 8) 8 - 8:8 = 8
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