Подберите и запишите к глаголу Петь не менее пяти наречий.
Русский язык
Подберите и запишите к глаголу Петь не менее пяти наречий.
Ответ(ы):
Гость:
Красиво петь Быстро петь Медленно петь
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