Яке з чисел є коренем рівняння х\19 + 1 17\19 = 2 4\19? А.2 Б. 6 В.6\19 Г.10

Математика
Яке з чисел є коренем рівняння х\19 + 1 17\19 = 2 4\19? А.2 Б. 6 В.6\19 Г.10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
х/19 + 1 17/19 = 2 4/19 х/19 + 36/19= 42/19 х/19=42/19-36/19 х/19=6/19 х=6 Відповідь: Б х=6
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