Сколько среди взятых подряд двухсот натуральных чисел может быть таких, которые при делении на 7 дают в остатке 5

Математика

Сколько среди взятых подряд двухсот натуральных чисел может быть таких, которые при делении на 7 дают в остатке 5

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