Из-за чего случаются караблекрушерния
Литература
Из-за чего случаются караблекрушерния
Ответ(ы):
Гость:
Из за того что лавина воды достигает 9 бальной шкале.И поэтому корабль просто накрывает волной.
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