Вобраз (характеристика) Даника из повисци"Сярочы хлеб"!!!! P.S. Очень надо, помогите пожалуйста!!!)))
Литература
Вобраз (характеристика) Даника из повисци"Сярочы хлеб"!!!! P.S. Очень надо, помогите пожалуйста!!!)))
Ответ(ы):
Гость:
Даник был мальчикам с бедной семьи. Он был сиротой. Многие его не любил, так как он был не богатым, и обижали его. Но потом он начал защищаться чего бы это ему не стоило. В школе он был очень умным и способным мальчиком. Он мог хорошо учился и хотел этого, но нехватало денег чтобы отправить его в следущий класс. Очень душевный и чувственный мальчик. На уроках вечно думал о чем то своем. Не показывал своей обиды. Очень хорошо знал родную маму..
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