Реши уравнение 2×(4е-7)=6е+4
Математика
Реши уравнение 2×(4е-7)=6е+4
Ответ(ы):
Гость:
2×(4е-7)=6е+4 8е-14-6е-4=0 2е-18=0 2е=18 е=9,Удачи
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