С помощью линейки измерьте глубину снегового покрова у забора, на открытом пространстве, под деревьями. Почему данные получились разные? Где снеговой покров толще? Почему? Как вы думаете, если раскопать снег, что или кого можно...

Биология
С помощью линейки измерьте глубину снегового покрова у забора, на открытом пространстве, под деревьями. Почему данные получились разные? Где снеговой покров толще? Почему? Как вы думаете, если раскопать снег, что или кого можно под ним обнаружить? Проверьте ваши предположения и запишите наблюдения . Люди прошу вас максимум 6 строчек не больше. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снеговой покров будет тоньше у корней деревьев, так как несмотря на то, что растение спит, процессы (оно дышит) в нем продолжают идти, и оно соответственно понемногу выделяет тепло, что и заставляет снег немного таять. В корнях деревьев зимую различные животные: насекомые, ежи, лягушки
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