С помощью линейки измерьте глубину снегового покрова у забора, на открытом пространстве, под деревьями. Почему данные получились разные? Где снеговой покров толще? Почему? Как вы думаете, если раскопать снег, что или кого можно...

Биология

С помощью линейки измерьте глубину снегового покрова у забора, на открытом пространстве, под деревьями. Почему данные получились разные? Где снеговой покров толще? Почему? Как вы думаете, если раскопать снег, что или кого можно под ним обнаружить? Проверьте ваши предположения и запишите наблюдения . Люди прошу вас максимум 6 строчек не больше. Заранее спасибо.

Автор: Гость