Отгадайте загадки. 1.Три братца пошли на речку купаться.Двое купаются, а третий на берег валяется. 2.Четыре брата под одной крышей стоят.3.Два брюшка , четыре ушка.4. Тридцать три родных девицы на одной живут странице.5 Семьде...
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Отгадайте загадки. 1.Три братца пошли на речку купаться.Двое купаются, а третий на берег валяется. 2.Четыре брата под одной крышей стоят.3.Два брюшка , четыре ушка.4. Тридцать три родных девицы на одной живут странице.5 Семьдесят семь одежек и все без застежек. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером-на трех?
Ответ(ы):
Гость:
1 Коромысло и ведро.2 Стол, стул и табуретка.3 Подушка. 4 Азбука. 5 Капуста. 6 Человек на протяжении жизни. Младенец на четырех, взрослый на двух, пожилой с тросточкой.
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