С пишите. Дополните ряды 3-4 существительных. Выделите окончания. Я вижу солдат, матросов..., собак,овец..., голубей,скворцов..., щук, сазанов..., мух, комаров..., девочек, пятиклассниц....

Русский язык
С пишите. Дополните ряды 3-4 существительных. Выделите окончания. Я вижу солдат, матросов..., собак,овец..., голубей,скворцов..., щук, сазанов..., мух, комаров..., девочек, пятиклассниц....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
МатросОВ собак (нулевое окончание) овец (нулевое окончание) голубЕЙ скворцОВ щук (нулевое) сазанОВ мух (нулевое) камарОВ девочек (нулевое окончание) пятиклассниц (нулевое)
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