В каком порядке расположены величины?Определите последнюю величину. 2м60см, 2м30см, 2м, 1м70см,..
Математика
В каком порядке расположены величины?Определите последнюю величину. 2м60см, 2м30см, 2м, 1м70см,..
Ответ(ы):
Гость:
1м 60см, 2м 30см, 2м, 1м 70см, 1 м 40см, 1 м 10см, 80см, 50см, 20см.
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