Выполнить деление с остатком36:7

Математика
Выполнить деление с остатком36:7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По таблице умножение знаем, что 5*7=35 6*7=42 Поэтому целое значение будет равно 5. Найдем остаток: 36 - 5*7 = 36-35 = 1 Ответ: 36:7 = 5 (ост.1)
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