Выполнить деление с остатком36:7
Математика
Выполнить деление с остатком36:7
Ответ(ы):
Гость:
По таблице умножение знаем, что 5*7=35 6*7=42 Поэтому целое значение будет равно 5. Найдем остаток: 36 - 5*7 = 36-35 = 1 Ответ: 36:7 = 5 (ост.1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последн...
Химия
Пожалуйста, помогите решить задачу: Какую массу соляной кислоты с массовой частью хлороводорода 14.3% нужно взять для растворения оксида железа(I...
Русский язык