Приведите дроби к общему знаменателю 1/15 и 1/12; 1/8 и 1/12
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю 1/15 и 1/12; 1/8 и 1/12
Ответ(ы):
Гость:
1/15 и 1/12= 1/60 1/8 и 1/12=1/24
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